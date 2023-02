Video: watson/lucas zollinger

Spektakel über dem Ärmelkanal: Asteroid verglüht in Erdatmosphäre

Mehr «Videos»

Über dem Ärmelkanal ist in der Nacht auf Montag, den 13. Februar, ein Asteroid verglüht. Viele Astrofans in Frankreich und Grossbritannien haben das Naturspektakel verfolgt, weil seine Ankunft präzise vorausgesagt wurde.

Video: watson/lucas zollinger

Der Asteroid war rund einen Meter gross, bevor er nach seinem Eintritt in die Erdatmosphäre in einem hellen Lichtblitz explodierte. Die Ankunft des Asteroiden «Sar2667» war bereits zuvor angekündigt worden, deshalb konnten so viele Menschen seinen Eintritt mitverfolgen.



Zwar sind solche Ereignisse nicht extrem selten, dass sie vorher bemerkt und vorausgesagt werden

hingegen schon. Es war erst das siebte Mal überhaupt – und das erste Mal in einem so dicht bevölkerten Gebiet. (lzo)

Mehr aktuelle Videos. Voilà.

Entschärfung von Weltkriegs-Bombe in Grossbritannien geht schief Video: watson/lucas zollinger

Sie stahl Rihanna während ihres Super-Bowl-Auftritts die Show Video: watson/lucas zollinger