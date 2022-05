Video: watson

«Das ist mein absoluter Hass-Tick» – Robin über das Tourette-Syndrom

Aya Baalbaki Folgen

Seit er acht Jahre alt ist, leidet Robin Voegtli am unheilbaren Tourette-Syndrom. Ihm liegt es am Herzen, dass diese Erkrankung in der Gesellschaft besser akzeptiert und verstanden wird.

Tourette ist eine neuro-psychiatrische Erkrankung, die durch das gemeinsame Auftreten von motorischen und vokalen Ticks gekennzeichnet ist. Der 30-Jährigen hat eine ständige Spannung im Körper, die entladen werden muss.

Sein Lieblings- und Hass-Tick? Er hat es uns erzählt:

Video: watson

