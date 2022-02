Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos. Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch Reden kann retten : www.reden-kann-retten.ch

147-Beraterin Petra Schneider leistet seit Pandemie-Beginn durchgehend Überstunden. Es ist ihr und ihrem Team nicht mehr möglich, alle Telefonate zu bedienen. Die Mitarbeitenden sind am Anschlag. 147.ch ist eine kostenlose Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene.

Mutter lässt Tochter in Bärengehege fallen

«Suizid-Gedanken haben sich seit Corona verdoppelt» – 147-Beraterin am Anschlag

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sieht es in Chinas Olympia-Skigebiet aus – doch die Bedingungen sollen fantastisch sein

Wird jetzt der Lockerungsturbo gezündet? Was wir wissen in 6 Punkten

Omikron-Subtyp BA.2 mittlerweile in 57 Ländern nachgewiesen +++ Tonga ist im Lockdown

Theresa May zerpflückt Boris Johnson – mit nur einer Frage

Riesen-Flugi pustet den Nebel zur Seite – und alle so 😱

Es ist das grösste Flugzeug der Welt: Die Antonow An-225 Mrija. Als sie am 9. Januar am Flughafen Rzeszów in Polen ankam, musste der Nebel kurz Platz machen.