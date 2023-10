Video: watson/Ralph Steiner, Emily Engkent

Die Schweiz wählt ein neues Parlament – so füllst du deine Wahlunterlagen richtig aus

Mehr «Videos»

Am 22. Oktober wählt das Schweizer Stimmvolk ein neues Parlament. Was die Zahl an eingereichten Listen und Kandidaturen betrifft, wurde gemäss Bundesamt für Statistik erneut ein Höchststand erreicht. 5909 Personen auf 618 Wahllisten möchten die Schweiz im Nationalrat vertreten, der Frauenanteil beträgt 41 Prozent. Auch das Rennen um die Sitze im Ständerat verspricht in zahlreichen Kantonen Hochspannung.

Hast du schon gewählt? Ja, sicher! Nein, aber mache ich gerade jetzt. Nein, muss ich noch machen. Nein, werde ich auch nicht, obschon ich könnte. Nein, ich bin nicht dazu berechtigt.

Wie stark legt die SVP zu? Wird die FDP von der Mitte überholt? Und was passiert mit den Grünen? In unserer Wahlbörse prognostizieren wir, wer am 22. Oktober zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehören wird.

Noch hast du genügend Zeit, deine Stimme per Post abzugeben. Oder du gehst an der Urne wählen. Falls du noch nicht weisst, wie du den Wahlzettel richtig ausfüllen sollst, keine Sorge: In diesem Video erklären wir dir alles, was du wissen musst.