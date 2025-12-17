wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Schweiz

«Entschuldigen Sie die Emotionen» – Arslan bringt Rösti auf die Palme

Video: ch media/matthias steimer

«Entschuldigen Sie die Emotionen» – Arslan bringt Rösti auf die Palme

17.12.2025, 13:2517.12.2025, 13:25

Im Rahmen einer Klimadebatte im Nationalrat wurde Bundesrat Albert Rösti am Mittwoch mit zahlreichen Fragen und Forderungen konfrontiert. Eine Äusserung der Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan aus dem Kanton Basel-Stadt wollte der 58-Jährige so nicht stehen lassen. CH Media hat den Moment auf Video festgehalten:

Video: ch media/matthias steimer

Rösti ist als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gleichzeitig der Umweltminister der Schweiz. Arslan warf ihm vor, in dieser Rolle keine genug ambitionierten Ziele zu verfolgen und stattdessen «nur Ausreden» zu haben. Dies liess der Bundesrat so nicht gelten.

«Entschuldigen Sie die Emotionen, aber es stimmt einfach nicht!»

«Wir zahlen jährlich von unserem Budget 3,4 Milliarden und Sie sagen, ich hätte nur Ausreden», konterte Rösti. Er erzählte von der Uno-Klimakonferenz im brasilianischen Belém vor einem Monat und bekräftigte, dass er aus Überzeugung dort war und nicht nur, weil er «freundlicherweise zum Umweltminister gewählt» worden sei. Dies solle man ihm glauben.

«Ich bin einverstanden: Wir brauchen die Dekarbonisierung!»

Nichtsdestoweniger ist es in Brasilien nicht einmal gelungen, international auch nur einen Fahrplan ohne verbindliche Punkte zur CO₂-Reduktion festzulegen. Grosse Emittenten wie China, Indien, Saudi-Arabien oder die USA seien nicht dazu bereit gewesen. «Wir stehen zur Dekarbonisierung, aber sie bringt der Schweiz nur etwas, wenn das auch weltweit so geschieht», so Rösti. Die ganze Welt müsse mehr machen. Die Schweiz alleine würde das Klima kein Jota ändern, ergänzte er. Dennoch leiste sie ihren Beitrag und sei Vorbild für die anderen.

Rösti zeigt sich nach Kritik versöhnlich

«Sie haben mich grilliert», sagte der Umweltminister während der Debatte. Dies sei aber auch gut so, fügte Rösti hinzu. Vier dringliche Interpellationen und dutzende Fragen kritisierten die Klimamassnahmen des Bundesrates und forderten eine Ausweitung dieser.

Marionna Schlatter-Schmid, Nationalraetin GP-ZH, spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Lancierung der Kampagne &quot;Nein zu den Kampfjet-Milliarden&quot;, am Freitag, 14. August 2020 in Bern. (K ...
Marionna Schlatter im Jahr 2020.Bild: keystone

Kritisiert wurde Rösti unter anderem für die Schweizer CO₂-Auslandskompensationen. Damit würde der Bund nur seine «Hausaufgaben verschieben» und seine «fehlende nationale Ambition» sichtbar machen», sagte etwa Marionna Schlatter (Grüne/ZH). Gemäss ihr scheitert Klimapolitik am politischen Willen. (lzo, mit Material der sda)

Mehr News aus der Schweiz:

Weitere aktuelle Videos:

Der Klimawandel reisst immer mehr Löcher in die Erde

Video: watson/Emanuella Kälin

Im Zoo Zürich hat es Nachwuchs bei den Koalas gegeben

Video: watson/Emanuella Kälin

Diese Überraschung erwartete die Unihockey-Nati bei ihrem Empfang für den WM-Titel

Video: watson/Emanuella Kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Faktencheck: Die 9 beliebtesten Aussagen der Klimaskeptiker
1 / 12
Faktencheck: Die 9 beliebtesten Aussagen der Klimaskeptiker
Wir unterziehen 9 beliebte Aussagen von Klimaskeptikern dem Faktencheck. Ausführlichere Antworten und Quellen findest du hier.
quelle: epa / christos bletsos
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bundesrat Albert Rösti: «Ich habe nicht erwartet, dass Trump einen Zollstreit entfacht»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
EU kippt das Verbrenner-Aus: Was du jetzt wissen solltest
Der Druck der Industrie wurde zu gross: Auch nach dem Jahr 2035 dürfen in Europa Autos mit Verbrennungsmotoren auf den Markt kommen. Das hat direkte Auswirkungen auf die Schweiz.
Jetzt also doch: Die EU macht einen Rückzieher und kippt das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren. Das kündigte die EU-Kommission am Dienstag an. In der Praxis bedeutet das, dass auch nach 2035 Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotoren in Europa zugelassen werden dürfen. Nach der alten Gesetzgebung wäre dies faktisch verboten gewesen.
Zur Story