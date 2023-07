Cachita verrät im Fondue-Interview, was sie betrunken am Handy macht

Hier performt Cachita in unserem Rüümli. Hör rein!

Cachita hat uns schon einmal für eine Rüümli-Session in der Redaktion besucht. Am Openair Frauenfeld erwiderten wir den Gefallen und besuchten sie nach ihrer Show im Backstage. Mit im Gepäck: unser Fondue-Caquelon, gefüllt mit den lecksten Fragen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Immer mehr Schlangen rund um den Zürichsee – das Wichtigste dazu in 3 Punkten

Was, wenn die Ukraine gar nicht gewinnen soll?

Feuerwerk, Drohnenshow und 9 weitere Highlights, die du am Züri Fäscht erleben musst

Diese Vietnamesin macht sich über die teure Schweiz lustig und geht viral

Wer Ferien in der Schweiz machen will, muss oftmals tief ins Portemonnaie greifen. Genauso wie diese Vietnamesin, die sich in einem Video über die teure Schweiz lustig macht.