«Smash, Bre und Slay» – ist die Jugendsprache für dich okay?

Jedes Jahr am sechsten Dezember, steht ganz dick in jedem Kalender: «Heute kommt der Samichlaus», macht Besuche, von Haus zu Haus. Sind die Kinder nicht brav gewesen, muss er ihnen die Leviten lesen (und Schmutzli haut sie mit dem Besen) . Wenn die Kinder artig waren, bekommen sie Geschenke – abgefahren. Nun wissen wir es seit Jugendjahren – tut uns leid, was wir euch jetzt offenbaren – den Samichlaus, den gibt es nicht. Euch darüber aufzuklären ist unsre Pflicht. Er ist nicht echt, nur ein Typ, verkleidet, wie tut er das jedes Jahr, ohne, dass es ihm verleidet? Das haben wir ihn direkt gefragt, er hat sich zu uns in den Fragenbot gewagt:

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

«War against Drags» in den USA – diese (Kampf-)Gruppen mischen mit

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

Profi-Boxerin soll Ehemann in Interlaken umgebracht haben – heute vor Gericht

Eine brasilianischstämmige Profi-Boxerin steht ab heute im Berner Oberland vor Gericht. Sie soll ihren Ehemann, einen Interlakner Wirt, mit einem Baseballschläger erschlagen haben.

Die nach einem Tötungsdelikt an einem bekannten Interlakner Wirt angeklagte Ehefrau hat am Montag vor dem Gericht in Thun ihre Unschuld beteuert. Sie sei an jenem Abend im Oktober 2020 nicht in Interlaken gewesen, sagte sie vor Gericht.