Einen Monat nur das essen, was man in der Natur findet – der Selbstversuch von Lucas

Der ehemalige BWL-Student Lucas Meyer lebt den ganzen September als Selbstversorger. Das bedeutet, dass er ausschliesslich isst, was er selbst angebaut hat oder im Wald zu finden ist. Wir waren bei ihm im Garten und haben uns zeigen lassen, wie es sich als Selbstversorger lebt und wie viel Essbares tatsächlich im Garten wächst. Und wir haben Lucas gefragt, was er momentan am meisten vermisst. Das Ganze seht ihr hier im Video.

Über Lucas Der ehemalige BWL-Student Lucas Meyer ist heute Permakulturgärtner und versucht, sein Leben möglichst nachhaltig zu gestalten. Dazu rief er auch den Verein PermaTerra ins Leben, wo er gemeinsam mit anderen der Gesellschaft die Permakultur mittels Workshops und Infoanlässen näher bringen will.

