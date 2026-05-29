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Trump will neue 250-Dollar-Note mit seinem Konterfei – Jimmy Kimmels Reaktion sitzt

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Angefangen bei den «Trump Towers», von denen es weltweit mehrere gibt, über etliche Merchandise-Artikel wie die Trump-Bibel oder das dubiose Trump-Handy, das kürzlich für Schlagzeilen sorgte, bis hin zu öffentlichen Institutionen oder Regierungsprogramme: Donald Trump scheint es zu lieben, seinen Namen und sein Gesicht auf Dinge zu setzen. Wir haben schon einmal aufgelistet, wo der US-Präsident bisher überall seinen Stempel aufgedrückt hat.

Jetzt könnte die Liste bald um einen weiteren Punkt erweitert werden. Zumindest, wenn es nach US-Finanzminister Scott Bessent geht. Dieser will nämlich anlässlich des 250-Jahre-Jubiläums der Vereinigten Staaten von Amerika im Juli eine neue 250-Dollar-Banknote einführen. Und auf der Note soll – wie könnte es anders sein – Donald Trump abgebildet werden.

Die Idee stösst nicht bei allen auf Begeisterung. Der Comedian Jimmy Kimmel ist einer der grössten Kritiker Trumps. In seiner Late-Night-Show hat er am Donnerstag mit einem sarkastischen Kommentar auf den Punkt gebracht, warum diese Note für die Bezahlung von etwas Bestimmtem ganz besonders gut geeignet wäre:

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Ob die Banknote wirklich eingeführt wird, steht noch offen. Laut geltendem Recht dürfen auf US-Geld heute nur tote Personen abgebildet sein. Finanzminister Bessent hat indes schon angekündigt, man arbeite bereits daran, das entsprechende Bundesgesetz anzupassen.

Bessent wurde von Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit für den Posten nominiert und ist ihm treu ergeben. (lzo)

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