Video: watson/lucas zollinger

Achtung, lustig: Comédienne Nikki Glaser begeistert als Golden-Globe-Moderatorin alle

Am 5. Januar (Ortszeit) gingen in Los Angeles die 82. Golden Globe Awards über die Bühne. Moderiert hat den illustren Anlass die Stand-up-Comédienne Nikki Glaser.

Die 40-Jährige erschien in ihrer Karriere schon mehrmals in der Comedy-Central-Serie «Roasts», in der man sich über Promis lustig macht, und obwohl sie am Anfang ihres zehnminütigen Monologs bei der Golden-Globe-Preisverleihung versprach, ebendies nicht zu tun, bekamen doch einige ihr Fett weg. Somit war es eigentlich grad im doppelten Sinne «Ozempics grosse Nacht», wie sie es nannte.

Mehr ihrer Jokes wollen wir euch nicht vorwegnehmen. Wir haben euch hier die besten Szenen zusammengeschnitten. Viel Spass!

Video: watson/lucas zollinger

Im Interview mit «E! News» erzählte Glaser, dass sie den Monolog fast hundert Mal geübt und ihn etliche Male überarbeitet habe. Das scheint sich gelohnt zu haben: Glasers «Opfer», die bekanntesten Schauspielerinnen und Schauspieler Hollywoods (und vor allem ihr eigener Freund), konnten herzlich über ihre Witze lachen. Und auch im Internet ist man begeistert von der humorvollen Moderation der Comédienne.

Sie ging nicht nur auf die nominierten und anwesenden Schauspielerinnen und Schauspieler ein, sondern auch auf die aktuellen Geschehnisse des vergangenen Jahres, darunter auch polarisierende Themen wie die US-Präsidentschaftswahl – «Ihr könnt alles, ausser das Volk dazu bewegen, den richtigen Präsidenten zu wählen» – oder die Affäre um P. Diddy – «Die Afterparty dieses Jahr wird leider nicht mehr so legendär». (lzo)

