Dieser Typ singt Songs rückwärts, erwischt uns alle eiskalt und geht damit viral

Joel James ist ein Cover-Sänger aus Melbourne, Australien. Bekannt ist er vor allem auf Social Media, wo er immer wieder knifflige und witzige musikalische Challenges postet – zum Beispiel, wie er Songs mit nur einer Gitarrensaite spielt.



Oder, wie er Songs rückwärts aufnimmt und dann zurückspult, sodass sie wieder richtig klingen. Und mit einem dieser Songs hat er uns alle jetzt so richtig erwischt:

Das Video seiner Rückwärts-Version von Rick Astleys Songs «Never Gonna Give You Up» hat auf TikTok mittlerweile über fünf Millionen Views. Es ist das zwölfte Lied, dass der 28-Jährige so gecovert hat. Es ist ziemlich gut – wohl besser, als die meisten von uns das Lied normal singen könnten. Und es hat mit Abstand am meisten Views. Das könnte aber auch mit einem anderen Phänomen zusammenhängen, dem sogenannten Rickrolling.

Hier noch ein bisschen Meme-Kunde!

Rickrolling ist ein Internet-Scherz oder ein «Meme», bei dem es darum geht, dem nichts-ahnenden Internetnutzer irgendwie Rick Astleys «Never Gonna Give You Up» vorzuspielen.



Das Phänomen entstand im Mai 2007. Anfangs wurden beim Rickrolling bei verschiedensten Online-Diskussionen scheinbar passende Links gepostet, die einen dann aber auf das Musikvideo von «Never Gonna Give You Up» leiteten – man wurde «gerickrollt». Dadurch hat das Musikvideo auf YouTube mittlerweile über eine Milliarde Klicks.



Mittlerweile wird das Rickrolling immer kreativer, es sind längst nicht mehr nur Links. Hier ein Beispiel:



