Video: watson/Aya Baalbaki

WTF?! Bräutigam knallt seiner Frau die Torte ins Gesicht – und alle schauen zu

Die Hochzeit, so sagt man zumindest, soll einer der schönsten Tage im Leben sein. So ein Fest stellt man sich in der Regel romantisch vor, nicht wahr?

Bei diesem Ehepaar scheint Romantik jedoch keine grosse Rolle zu spielen. Als es darum ging, die Torte anzuschneiden, sorgt der Mann mit seiner Idee für einen unvergesslichen Moment. Nicht unbedingt im positiven Sinne …

Wobei: Seiner Frau scheint dies ziemlich Wurst zu sein.

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

