Party in Zeiten von Corona? So geht Tanzen ohne rumzuspreadern!



Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Party in Pandemie-Zeiten? So geht Tanzen ohne rumzuspreadern!

Du sehnst dich danach, im Club mal wieder so richtig einen drauf zu machen? Wir hätten eine Idee für dich: Steig ins Auto und gib in Sachen Dancemoves so richtig Vollgas.

Wir hätten da ein paar Ideen für dich ...

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Nur den Caipi solltest du vielleicht eher nach später verschieben.

Und falls du kein Auto hast, kannst du ja immer noch ...

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Und hier noch ein paar Tänze, die du seit der Mini-Disco noch kennst ...

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

«Mit fremden Menschen reden!» – das vermissen wir am Clubben am meisten

Video: watson/jara helmi

