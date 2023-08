Video: watson/david indumi

Zum Weltkatzentag haben wir für euch: 9 der besten felinen Fails 😹

Hach ja, Katzen. Sind sie kleine, samthaarige Kuschelknödel oder kalte, berechnende Massenmörder? Darüber könnte man wohl eine hitzige Debatte führen. Das tun wir heute aber nicht, denn heute ist Weltkatzentag. Stattdessen zeigen wir euch hier neun der besten Fails, die wir im Internetz gefunden haben. Viel Spass:

Video: watson/david indumi

Übrigens: Den Weltkatzentag feiern wir jedes Jahr am 8. August. Den Tag gibt's aber nicht nur, weil Katzen ach so herzig sind, es hat auch einen ernsten Hintergrund. So soll er die Verantwortung der Katzenhalterinnen und Katzenhalter in Erinnerung rufen. (din, lzo)

