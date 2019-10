Videos

Schweizer Musiker Faber verrät Nico Franzoni, warum 2020 Schluss mit der Sauferei ist



Franzoni Hemmige

«Wenn ich heute vom Bus überfahren werde, wäre das okay» – Nico trifft Musiker Faber

Julian Pollina, besser bekannt als Faber, ist der helvetische Exportschlager in Sachen Musik. Der Zürcher spielt mittlerweile über hundert Konzerte im Jahr und füllt mit seinen Liedern die grossen Konzerthallen Europas. Am ersten November erscheint sein neues Album «I Fucking Love My Live». Grund genug, ihn Nico auszuliefern und herauszufinden, was sich hinter der rauchigen Stimme Fabers verbirgt.

Video: watson/nico franzoni, lino haltinner

