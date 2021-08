Videos

Cyril von «Jung, Wild und Sexy» blickt heute mit Nico auf Folge 1 zurück



Video: watson/nico franzoni

Nach über 10 Jahren – Nico schaut mit Cyril die erste Folge «Jung, Wild & Sexy» 😅

Im Herbst 2010 wurde JUNG, WILD & SEXY nach nur wenigen Ausstrahlungen zur Kult-Dokusoap mit Public Viewings und tausenden Social Media-Fans. Sprüche wie «Ran an die Möpse» oder schamlose Diskussionen über das weibliche Geschlecht machten JUNG, WILD & SEXY in kürzester Zeit zu einer der meist diskutierten Sendung der Schweizer TV-Landschaft.

Zehn Jahre später schaut Publikumsliebling Cyril Schmid mit Nico noch einmal die erste Folge und fühlt sich sofort in die alte WG-Zeit zurückversetzt. Der damals 18-jährige Wittnauer wollte am liebsten immer «zwei mit nach Hause nehmen», wenn eine Frau «Holz vor der Hütte» hatte, dann «reichte ihm das» und sein Leitspruch lautete: «Ran an die Möpse». So lief die Reunion von Cyril mit der Sendung, die ihn schweizweit berühmt machte:

