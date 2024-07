Mit dem Bier in der Hand auf der Flucht: So locker nimmt dieser Brite die Terrorattacke

Die Langstrasse brennt – so wird der Nati-Sieg in Zürich gefeiert

Southgate plant Überraschung gegen die Schweiz – so will England die Nati schlagen

58 Hot Dogs in zehn Minuten – Hot-Dog-Wettessen mit neuem Rekord

Der US-Amerikaner Patrick Bertoletti hat in Abwesenheit von Fress-Legende Joey Chestnut das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen am US-Unabhängigkeitstag gewonnen. Bertoletti verschlang bei dem Contest in der Nachbarschaft Coney Island 58 Brötchen samt Würstchen in zehn Minuten und damit mehr als alle Konkurrenten – es ist sein erster Titel. Tausende Zuschauer bejubelten das Feiertagsspektakel.