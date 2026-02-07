Video: watson/lucas zollinger

«Spectacle!» – So feiern internationale Kommentatoren Franjo von Allmens Gold-Fahrt

Franjo von Allmen hat an den olympischen Winterspielen in Milano Cortina mit einer sensationellen Leistung in der Abfahrt die erste Goldmedaille für die Schweiz (und überhaupt) geholt.

Der 24-Jährige ist zum ersten Mal bei Olympia dabei – und hat direkt bei seinem ersten Rennen Gold geholt. Das Rennen wurde von Sportkommentatoren auf der ganzen Welt live kommentiert.

Der Schweizer Kommentator und Ex-Skiprofi Beat Feuz beispielsweise prophezeite noch bevor das Rennen vorbei war, dass von Allmen gewinnen würde. Diesen und weitere emotionale Momente in verschiedenen Sprachen haben wir euch hier zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

