Video: watson/lucas zollinger

«Spectacle!» – So feiern internationale Kommentatoren Franjo von Allmens Gold-Fahrt

07.02.2026, 16:5907.02.2026, 17:02

Franjo von Allmen hat an den olympischen Winterspielen in Milano Cortina mit einer sensationellen Leistung in der Abfahrt die erste Goldmedaille für die Schweiz (und überhaupt) geholt.

Der 24-Jährige ist zum ersten Mal bei Olympia dabei – und hat direkt bei seinem ersten Rennen Gold geholt. Das Rennen wurde von Sportkommentatoren auf der ganzen Welt live kommentiert.

Der Schweizer Kommentator und Ex-Skiprofi Beat Feuz beispielsweise prophezeite noch bevor das Rennen vorbei war, dass von Allmen gewinnen würde. Diesen und weitere emotionale Momente in verschiedenen Sprachen haben wir euch hier zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Im Liveticker bist du hautnah am Olympia-Geschehen:

Olympiaticker
Ragettli und Gubser im Slopestyle-Final +++ Pirovano und Co. fieberten mit Paris mit

Mehr spannende Geschichte zu den olympischen Winterspielen 2026:

Weitere Videos von emotionalen Sport-kommentatoren:

Odermatt gewinnt am Lauberhorn – und die Kommentatoren so 🗣🗣🗣

Video: watson/elena maria müller

Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international

Video: watson/lucas zollinger

Sport-Kommentatoren sind bei Kambundji-Sieg völlig aus dem Häuschen

Video: watson/srf/rts/rsi
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 28
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Marco Odermatt gratuliert seinem Landsmann Franjo von Allmen zum Sieg in der Abfahrt.
quelle: keystone / michael buholzer
Riola Xhemaili kickt die Frauennati in der Nachspielzeit ins Viertelfinal – und die Kommentatoren spüren sich nicht mehr
Video: watson
