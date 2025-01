Video: watson/lucas zollinger

Basejumper springt vom höchsten Turm der südlichen Hemisphäre

Das höchste Gebäude auf der Südhalbkugel ist der knapp 385 Meter hohe Autograph Tower in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Und genau dort sprang der französische Basejumper Frédéric Fugen am 8. Januar herunter. Hier das spektakuläre Video:

Der 45-jährige Fugen betreibt schon seit 25 Jahren Basejumping. Er hat dabei zahlreiche Rekorde aufgestellt, darunter einen Basejump vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, im Jahr 2014.

Trotz schwierigen Konditionen verlief der Sprung in Indonesien wie geplant und er konnte sanft landen. Am Boden schüttelte er einigen Vertretern des indonesischen Militärs die Hand. Die Herausforderung eines solchen Sprungs in der Innenstadt sei die Landung, da es am Boden viele Hindernisse habe. Deshalb brauche es auch immer viele Bewilligungen und ein gutes Team, erklärte er.

Vielleicht weitere Projekte in Indonesien

Fugen sagte, er könne sich weitere Sprünge in Jakarta vorstellen. Am liebsten würde er jedoch nicht basejumpen, sondern zwischen den hohen Gebäuden in der Skyline hindurch Wingsuit-fliegen. Ausserdem habe er für ein weiteres Projekt eine Klippe auf einer der vielen Inseln Indonesiens ins Auge gefasst. Den genauen Ort wollte der Extremsportler aber noch nicht bekannt geben. (lzo)

