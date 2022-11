Was an der WM sonst noch so läuft:

Richtig gross geworden sind die «Tier-Orakel» an der WM in Südafrika vor zwölf Jahren. Damals hatte der deutsche Kopffüsser «Paul der Oktopus» acht Spiele in Folge korrekt geweissagt und ging als Sensation durch die Weltpresse.

So hat beispielsweise ein japanischer Fischotter den Sensationssieg von Japan über Deutschland prognostiziert. Und damit wohl so manchen menschlichen Experten alt aussehen lassen.

Nach Argentiniens Pleite gegen Saudi-Arabien kommt es am Mittwoch zu einer weiteren Sensation. Trotz Führung verliert Deutschland gegen Japan mit 1:2.

Die Geschichte wiederholt sich. Wie schon bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als die deutsche Mannschaft – damals sogar noch als amtierender Weltmeister – im ersten Spiel Mexiko unterlag, gibt es auch heuer zum Auftakt keine Punkte. Trotz Führung verliert der klare Favorit gegen Japan mit 1:2. Zwei Tore in der 75. und 83. Minute sorgen für den ganz grossen Deutschland-Frust, nachdem Gündogan seine Farben in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hat.