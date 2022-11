Den Star der Kroaten hatten die Marokkaner im Griff: Luka Modric wurde auch mal mit Fouls gestoppt. Bild: keystone

Drittes 0:0 an der WM – weder Marokko noch Kroatien nutzen ihre Chancen

Wie Dänemark am Vortag beisst sich auch Kroatien am nordafrikanischen Gegner die Zähne aus. Der WM-Zweite von 2018 kommt in der Gruppe F gegen Marokko nur zu einem torlosen Remis.

Im zweitgrössten Stadion der WM in Al-Khor war die Stimmung ähnlich gut, wie als Tunesien Dänemark einen Punkt abgetrotzt hatte. Die marokkanischen Fans sorgten für Stimmung und Lärm. Aber die Spieler auf dem Feld kamen zu selten richtig in Schwung. Die besten Torchancen der Afrikaner hatten die Aussenverteidiger Noussair Mazraoui (51.) und Achraf Hakimi (65.).

Kroatien bot nicht viel mehr. Luka Modric zog die Fäden im Mittelfeld nicht so geschickt wie auch schon, und im Sturm fehlte es an Strafraumpräsenz. Wenn mal ein Kroate gefährlich vor dem marokkanischen Tor auftauchte, stand Goalie Bono bereit. Der Keeper vom FC Sevilla, gemäss der letzten Wahl des Ballon d'Or der neuntbeste der Welt, hielt insbesondere gegen Nikola Vlasic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stark.

An Marokko-Goalie Bono (l.) gab es kein Vorbeikommen. Bild: keystone

Mit Katar, Saudi-Arabien, Tunesien und Marokko haben alle arabischen Teams an der erstmals in dieser Region ausgetragenen WM einmal gespielt und die Bilanz fällt für sie positiver aus, als es nach der schwachen Vorstellung des Gastgebers zum Auftakt erwartet werden konnte. Saudi-Arabien schaffte den Coup gegen Argentinien, während Tunesien und Marokko gegen europäische Gegner Unentschieden spielten.

Marokko - Kroatien 0:0

Al-Bayt Stadium, Al-Khor. 59'407 Zuschauer. SR Rapallini (ARG).

Marokko: Bobo; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui (60. Attiyat-Allah); Ounahi (81. Sabiri), Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri (81. Hamdallah), Boufal (65. Abde).

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic (79. Majer); Vlasic (46. Pasalic), Kramaric (71. Livaja), Perisic (90. Orsic).

Verwarnung: 78. Amrabat. (sda)