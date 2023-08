Video: watson/Lucas Zollinger

Besser als eine Medaille: Athletin bekommt an der Ziellinie die schönste Überraschung

Mehr «Videos»

In der ungarischen Hauptstadt Budapest finden gerade die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 statt. Die slowakische Athletin Hana Burzalová trat am 35-Kilometer-Rennen der Frauen am 24. August an. Mit in Budapest war auch ihr Landsmann und Freund Dominik Cerný, ebenfalls ein Athlet. Was Hana nicht wusste: An der Ziellinie des Rennens wartete er bereits auf sie. Mit einem Ring und der Frage aller Fragen:



Video: watson/Lucas Zollinger

Burzalovás Zeit, 3:02:47 Stunden, reichte leider nicht fürs Podest und eine Medaille. Die 22-Jährige erreichte damit «nur» Rang 28. Der Antrag, den Hana übrigens mit «Ja» beantwortete, ist also eine umso grössere Freude. (lzo)

Du willst mehr Videos? Hier hat es mehr Videos:

Du willst dich wieder wie ein Kind fühlen? In Edinburgh gäbe es da etwas für dich … Video: watson/lucas zollinger

Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen Video: watson