«Lindsey, du bist eine Göttin» – so reagieren die Kommentatoren auf Vonns Sieg
Die US-Skifahrerin Lindsey Vonn dominierte bei der Abfahrt in St. Moritz am 12. Dezember und fuhr im Alter von 41 Jahren ihren sagenhaften 83. Weltcup-Sieg ein. Vonn gilt als eine der besten Skifahrerinnen aller Zeiten und hatte schon vorab angekündigt, aktuell in der besten Form ihres Lebens zu sein – und das bewies sie auch.
Sportkommentatorinnen und -kommentatoren auf der ganzen Welt waren sich nach ihrem Lauf einig: Sie hat sich ihren Legendenstatus zementiert.
Dementsprechend hoch waren dann auch die Emotionen in den Sportredaktionen. Wir haben euch hier ihre Live-Reaktionen in verschiedenen Sprachen zusammengeschnitten – es sind auch ein paar exotische darunter:
Lindsey Vonn hat sich eigentlich als Ziel für diese Saison einen Sieg bei den Olympischen Spielen gesetzt im Februar 2026 gesetzt. Dieser Sieg hat ihr Selbstbewusstsein dafür weiter gestärkt: «Ich bin jetzt schon bereit», sagte sie gegenüber SRF.
(lzo)
- «Krass», «cool», «unglaublich» – Schweizer Abfahrerinnen über Lindsey Vonns Triumph
- Vonn triumphiert überlegen: «Habe nicht das Gefühl, dass ich heute etwas riskieren musste»
- Erster Weltcupsieg seit 2018: 41-jährige Vonn fährt in St. Moritz der Konkurrenz davon
- «Beste Form meines Lebens»: Lindsey Vonn startet in St. Moritz ihre letzte Mission