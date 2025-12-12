Video: watson/lucas zollinger

«Lindsey, du bist eine Göttin» – so reagieren die Kommentatoren auf Vonns Sieg

Die US-Skifahrerin Lindsey Vonn dominierte bei der Abfahrt in St. Moritz am 12. Dezember und fuhr im Alter von 41 Jahren ihren sagenhaften 83. Weltcup-Sieg ein. Vonn gilt als eine der besten Skifahrerinnen aller Zeiten und hatte schon vorab angekündigt, aktuell in der besten Form ihres Lebens zu sein – und das bewies sie auch.

Sportkommentatorinnen und -kommentatoren auf der ganzen Welt waren sich nach ihrem Lauf einig: Sie hat sich ihren Legendenstatus zementiert.

Dementsprechend hoch waren dann auch die Emotionen in den Sportredaktionen. Wir haben euch hier ihre Live-Reaktionen in verschiedenen Sprachen zusammengeschnitten – es sind auch ein paar exotische darunter:

Video: watson/lucas zollinger

Lindsey Vonn hat sich eigentlich als Ziel für diese Saison einen Sieg bei den Olympischen Spielen gesetzt im Februar 2026 gesetzt. Dieser Sieg hat ihr Selbstbewusstsein dafür weiter gestärkt: «Ich bin jetzt schon bereit», sagte sie gegenüber SRF.

(lzo)

