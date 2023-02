Video: watson/Lucas Zollinger

Nashorn-Attacke und Safariunfall in Indien – 7 Verletzte

Mehr «Videos»

Bei einem Safariunfall im Jaldapara-Nationalpark im indischen Bezirk Alipurduar im Bundesstaat Westbengalen haben sich sieben Personen verletzt. Ein Geländewagen ist von der Strasse abgekommen, als er zwei anstürmenden Nashörnern ausweichen wollte. Dabei überrollte er die Touristinnen und Touristen, die die Tiere von der Ladefläche aus fotografieren wollten. Hier ist die Szene im Video:

Video: watson/Lucas Zollinger

Der Vorfall ereignete sich am 25. Februar. Die Verletzten wurden in ein nahes Krankenhaus überführt.



Der Jaldapara-Nationalpark ist der grösste Lebensraum für Panzernashörner in Westbengalen. Trotzdem ist das der erste Nashornangriff, der in den letzten 15 Jahren gemeldet wurde. (lzo)

Mehr Videos findest du hier:

watson hat die schönste Redaktion – zumindest mit diesem Filter (aber auch sonst) Video: watson/Sabeth Vela

Diese Astrologin weiss, was für dich bestimmt ist Video: watson/Aya Baalbaki