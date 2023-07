Wie das «Pinole Police Department» auf Facebook schreibt, wurden die Tiere zusammen mit dem Hirten wieder eingefangen, kurz nachdem das Video aufgenommen wurde. Border Collies konnten die Ziegen in weniger als einer Minute zusammentreiben, heisst es weiter in einem Kommentar einer Anwohnerin. (lzo)

In Pinole, einer kleinen Stadt in der Nähe von San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien, sind am 24. Juli dutzende Ziegen ausgebüxt. Die Polizei war ob der lustigen Situation zuerst etwas überfordert. «Was macht man da?», fragt eine Beamtin ihre Kollegen:

Das «Spex Festival» ist ein neues Hip-Hop-Openair in Bern, das dieses Jahr am 21. und 22. Juli in der Hauptstadt stattfand. Die perfekte Gelegenheit, unseren TikToker Elie, der mittlerweile in Berlin lebt, einmal zurück in die alte Heimat zu holen.



Doch natürlich nicht nur zum reinen Vergnügen. Er musste für uns eine Challenge am Festival bestehen. Und zwar musste er sich die beste Aussicht auf die Hauptbühne sichern und zu SSIO, einem der Headliner, auf die Bühne.



Wie er es versucht und dabei gleichzeitig das Festival-Gelände erkundete und ob er es geschafft hat, siehst du im Video. Viel Spass!