Video: watson/Michael Shepherd

Diese Schildkröte fährt Skateboard



Mehr «Videos»

Gunso sieht aus wie eine ganz normale Wasserschildkröte. Wie die meisten ihrer Art verbringt, sie auch die meiste Zeit in ihrem Terrarium, wo sie entweder herumschwimmt oder sich unter einer Wärmelampe sonnt.



Doch mehrmals am Tag lässt ihr Besitzer ihr auch etwas Auslauf in der Wohnung. Gunso entpuppte sich dort als deutlich schneller und wendiger, als man es einer Schildkröte vielleicht zutrauen würde.



Die zwei Katzen, die auch in der Wohnung leben, weckten schnell Gunsos Interesse und sie fing an sie zu verfolgen.

Um Gunso zusätzlich zu beschäftigen, fing ihr Besitzer an, kleine Spielzeuge in der Wohnung zu platzieren. Die meisten davon lösten bei Gunso aber keine grosse Begeisterung aus. Eines Tages kam dem Besitzer dann die Idee, Gunso auf ein kleines Fingerskateboard zu setzen und zu schauen, was passiert.



Das ist passiert:

Video: watson/Michael Shepherd

Wie sich herausstellt, ist Gunso ein wahres Skateboard Talent und liebt es auf dem Skateboard in der Wohnung umherzuflitzen.



Jetzt muss Gunso nur noch einen Appetit für Pizza entwickelt und anfangen, mit Miniatur Ninja Waffen herumzufuchteln, dann ist die Transformation zum Ninja-Turtle perfekt.



Für alle Besorgten, keine Angst, Gunso ist durchaus fähig selbständig wieder vom Skateboard abzusteigen, er scheint wirklich freiwillig Zeit darauf zu verbringen. Ob aber die Katzen genauso begeistert sind, dass Gunso jetzt mit ihnen mithalten kann, ist weniger klar. Immerhin können sie immer noch vor ihm fliehen, indem sie irgendwo hochspringen. Zumindest so lange Gunso kein Miniatur Hoverboard bekommt.



(msh)



Das könnte dich auch interessieren: Freude herrscht – das erste Mauersegler-Küken ist geschlüpft

Mehr skatende Tiere:

Tony Bork

Video: Instagram: erocdog