Jöö-Content! Diese Ziege spielt Nanny und lässt dein Herz schmelzen 😻

Die Kanadierin Jules Warner betreibt einen TikTok-Kanal, auf dem sie das Leben auf ihrem Bauernhof in der Provinz Alberta dokumentiert. Kürzlich wollte sie in einem Video über ihre Hofhunde berichten, aber die Ziege Delilah machte ihr einen Strich durch die Rechnung – und die Mutterrolle streitig:

Die 30-jährige Warner lebt mit ihrem einjährigen Söhnchen Henry die meiste Zeit allein auf dem Hof, der Vater arbeitet an einem anderen Ort. Ihre Mitbewohner sind 60 Hühner, zehn Gänse, drei Hunde, zwei Hasen, ein Bienenvolk und elf Ziegen – eine davon die 18 Monate alte afghanische Zwergziege Delilah.

Ziege als Babysitterin einspannen

Diese scheint eine ganz besondere Beziehung zu Henry zu haben. In einem Interview sagte Warner: «Sie ist so süss und freundlich zu Henry. Sie steckt gerne ihren Kopf in seinen Kinderwagen, um ihn zu begrüssen, und er berührt gerne ihren Kopf.» Sie wolle die Ziege jetzt trainieren, den Kinderwagen noch etwas weiter als 15 Meter zu stossen. Dann könne sie sich vielleicht mal eine Auszeit gönnen, witzelte die 30-Jährige. (lzo)

