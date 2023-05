Video: watson/Lucas Zollinger

Rektor öffnet die Mülltonne hinter seiner Schule und hat den Schock seines Lebens

Danach war er garantiert wach: Am ersten Mai, morgens um Viertel nach sieben, wollte der Rektor der «Zela»-Grundschule in Summersville im US-Bundesstaat West Virginia die Mülltonne hinter dem Gebäude checken. Was er darin vorfand, liess ihn einen spontanen Morgensprint hinlegen. 😂



Eine Überwachungskamera hat die ganze Szene aufgezeichnet:



Erst kurz zuvor habe die Schule einen neuen Schliessmechanismus an der Tonne montiert, erzählte der Rektor James Marsh nach dem Vorfall den Lokalmedien. Immer wieder seien nämlich aufgerissene Müllsäcke gefunden worden. Der Übeltäter sei aber in diesem Fall so gross und stark gewesen, dass er den Mechanismus einfach das ganze Wochenende selbst auf und wieder zugemacht habe – ganz nach Lust und Laune.



Vom unerwarteten «Besuch» des Rektors sei er aber mindestens genau so überrascht gewesen wie dieser selbst. «Er hat ziemlich laut gebrüllt», erzählte Marsh. Das «West Virginia Department of Natural Resources» hat das Schloss an der Tonne jetzt verstärkt. (lzo)

