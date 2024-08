25-Tonnen-Lastwagen rollt unkontrolliert durch tschechische Kleinstadt

Der 38-jährige Mann, der hinter dem Lastwagen herfuhr, schätzte die Lage richtig ein und vermutete, dass es sich um ein medizinisches Problem oder einen technischen Defekt am Fahrzeug handeln müsse. Als der Lastwagen verlangsamte, stoppte er sein Auto und versuchte, ihn einzuholen. Kurz danach kam der Lastwagen von selbst zum Halt, nachdem er einen Gartenzaun durchbrochen hatte. Er blieb nur wenige Meter vor einem Swimmingpool stehen. Mithilfe der Anleitung der Notrufzentrale leistete der andere Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe beim Fahrer, der einen anaphylaktischen Schock erlitten hatte. Später half er der Feuerwehr dabei, den Fahrer aus der Führerkabine zu bergen. (lzo)

Der Vorfall ereignete sich bereits am 10. August, nun hat die tschechische Polizei die Dashcam-Aufnahmen veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie der mit Sand beladene Lastwagen der Marke Tatra im Zickzackkurs durch ein Wohnquartier fährt und dabei von einer Strassenseite zur anderen schwenkt. Immer wieder gelangt das Fahrzeug dabei neben die Fahrbahn auf einen Grünstreifen kurz vor den Hauseingängen und fährt auch mehrere Hindernisse, darunter eine Strassenbeleuchtung und Verkehrsschilder, um.

In der tschechischen Gemeinde Šumná in der Region Znaim entging ein LKW-Fahrer nur knapp einer Katastrophe, als er aufgrund eines Insektenstichs die Kontrolle über seinen 25 Tonnen schweren Lastwagen verloren hatte.

