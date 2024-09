Video: watson/lucas zollinger

Das dürfte teuer werden – Zwei Superyachten crashen vor Bodrum

Am letzten Freitag, 30. August, kam es vor der Küste von Yalıkavak auf der türkischen Halbinsel Bodrum zu einem Unfall, der ziemlich ins Geld gehen dürfte: Die 90 Meter lange «Ice» – die 115. grösste Superyacht der Welt – rammte das 31 Meter lange Luxusboot «A.Mey».



Augenzeugen hielten den Vorfall auf Video fest:

Video: watson/lucas zollinger

Es ist zu sehen, wie die gut dreimal grössere «Ice» scheinbar in Zeitlupe auf die «A.Mey» zusteuert. Obwohl genug Platz zum Ausweichen wäre, rammt die grössere Yacht die kleinere am Heck. Die «A.Mey» wird vom Aufprall herumgedreht, etwas mitgerissen und schrammt an der Backbord-Breitseite (links des Bugs) der «Ice» entlang. An beiden Luxusbooten entstanden grosse Schäden.

Keine Verletzten

Medienberichten zufolge sollen sich rund ein Dutzend Personen an Bord der gerammten «A.Mey» befunden haben, verletzt geworden sei beim Vorfall jedoch niemand. Fotos zeigen, dass die Yacht mittlerweile zur Reparatur in ein Trockendock gebracht wurde.

Die «A.Mey» im Trockendock in Yalıkavak. Bild: superyacht times / robin selli

Die Onlineplattform «Superyacht Times» schreibt, Quellen zufolge seien die Schäden immens. So sei das Oberdeck «komplett abgerissen» ist und das Boot «ernsthaft beschädigt».

Vorfall wird untersucht

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist weiterhin unklar. Laut «Superyacht Times» soll auf Videos zu erkennen sein, dass die ausfahrbaren Plattformen am Heck der «Ice» offen gewesen seien. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Superyacht ein technisches Problem oder Defekt hatte. (lzo)

