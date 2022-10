Video: watson/lucas zollinger

Panzer getroffen – Ukrainische Patrouille gerät in Hinterhalt

Momentan gibt es aus der Ukraine vor allem Erfolge der ukrainischen Armee zu vermelden. Die jüngste Gegenoffensive ist die erfolgreichste seit Kriegsbeginn und die Ukrainer konnten die Besatzer in vielen Gebieten des Landes weit zurückdrängen.

Dieser Rückzug – anfangs noch hastig und ungeordnet – geschieht mittlerweile koordiniert. So hat die russische Armee mittlerweile vielerorts wieder Zeit, sich neu zu formieren und auch Hinterhalte zu legen. So wie in diesem Video, das mutmasslich von der Bodycam eines ukrainischen Soldaten auf Panzer-Patrouille aufgezeichnet wurde:

In den sozialen Medien wird das Video heiss diskutiert: Einige vermuten, es handel sich möglicherweise um einen Artillerieangriff. Andere widersprechen, denn dann hätte es von den Splittern sicher Tote gegeben. Wieder andere vermuten, dass der Panzer über Minen gefahren sei. Die Echtheit des Videos sowie lässt sich nicht verifizieren.

Kritik an ukrainischer Taktik und Waffenhandhabung

Ein User kritisiert das Schiessen des Soldaten mit der Bodycam. Dieser schiesst nämlich an einer Stelle des Videos nur knapp am Kopf seines Kameraden vorbei. In der Schweizer Armee gibt es übrigens strenge Sicherheitsregeln für Über- und Vorbeischiessen. Bei diesem Szenario wären sie klar verletzt worden. (lzo)

