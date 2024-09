Massive Explosion in Russland – Ukraine zerstört offenbar Munitionsdepot

Igor Rudenja, der Gouverneur von Twer, sagte am frühen Mittwochmorgen vor der Presse, er habe eine teilweise Evakuierung der Umgebung angeordnet, und staatliche Medien berichteten, dass Schulen und Kindergärten geschlossen worden seien, während Feuerwehrleute daran arbeiteten, die Flammen einzudämmen. Später gab er bekannt, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkehren könnten und die Lage unter Kontrolle sei. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der Region berichteten, wurden 13 Menschen ins Krankenhaus gebracht.

Derzeit kursieren auf der Plattform X (ehemals Twitter) Videos, die eine gewaltige Explosion zeigen. Diese soll angeblich das Resultat eines ukrainischen Angriffs auf ein russisches Munitionsdepot gewesen sein. Der Clou: Das besagte Depot befindet sich tief in Russland, nahe der Kleinstadt Toropez in der nordwestlichen Region Twer, rund 460 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt.

«Niemand freut sich» – so wütend sind diese 5 KMUs über die Rad-WM in Zürich

«Surf-a-thon» – hier surfen Hunde um die Wette

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick. Am Del Mar Beach in San Diego surft ein Hund nach dem anderen auf den Wellen. Verkleidet mit lustigen Kostümen und Brillen, reiten die Vierbeiner auf den Wellen. Dahinter steckt der «Surf-a-thon», ein Surfwettbewerb, der bereits zum 19. Mal in San Diego stattfindet. Rund 50 Fellnasen wagten sich ins Wasser und nahmen am Wettbewerb teil. Es gab verschiedene Kategorien, die nach Grösse und Alter der Hunde eingeteilt waren. Innerhalb von 10 Minuten hatten die Vierbeiner dann Zeit, ihre Surfkünste unter Beweis zu stellen. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden zu sammeln. Denn die Veranstaltung wurde vom örtlichen Tierheim «Helen Woodward Animal Center» organisiert. Sie setzen sich für hilfsbedürftige und verwaiste Hunde ein.

Und so sahen die Vierbeiner in Aktion aus: