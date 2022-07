Horror-Unfall: Motorradfahrer kommt unter LKW

«How the fuck did this happen?» – Leben von Bauarbeiter hängt «am seidenen Faden»

Auf einer Baustelle in der kanadischen Millionenstadt Toronto hat sich letzte Woche ein spektakulärer Arbeitsunfall ereignet. In schwindelerregender Höhe hing ein Arbeiter an einem Kranseil und drohte, in die Tiefe zu stürzen. Andere Arbeiter auf der Grossbaustelle filmten den Vorfall.