Wir stellen vor: Hier kommt der wohl entspannteste Wähler der ganzen USA

Die Wahlnacht ist in vollem Gange. Die watson-Redaktion und die ganze Welt zittert über den Ausgang der US-Wahl. Es steht viel auf dem Spiel, nicht nur für die USA, sondern auch für den ganzen Rest der Welt. Entscheidet diese Wahl, was mit der Ukraine passiert, im Nahen Osten, mit dem Klima?



Doch während bestimmt auch in den USA viele die Wahl mit Zähneknirschen verfolgen, gibt es doch auch immer wieder die etwas anderen Wähler, die das ganze etwas gelassener sehen.



Ob der junge Mann nur gerne witzelt, einfach die Gelassenheit in Person ist, oder tatsächlich einfach nicht so am Ausgang der Wahl interessiert ist?

Klar ist, in dieser Nacht wird für Harris wohl jede Stimme zählen. Von Aussen ist es fast nicht nachvollziehbar, dass irgendjemand in den USA noch unentschlossen ist, oder überlegt, ob seine Stimme den heute entscheidend ist.

Doch bald werden wir wissen, ob noch mehr potenzielle Harris Wähler von ihren Freundinnen motiviert werden konnten, oder ob doch zu viele zu Hause blieben, um Chips zu essen.



