Video: watson/lucas zollinger

Musk posiert mit Kettensäge – und will damit die Bürokratie absägen

Musk schwingt in Washington aktuell den Sparhammer die Kettensäge der Bürokratie. Mit seinem neu gegründeten «Department of Government Efficiency» (DOGE) soll der Multimilliardär im Auftrag des US-Präsidenten Donald Trump weitreichende Sparmassnahmen am Staatsapparat umsetzen.

Gestern trat Musk deshalb an der «Conservative Political Action Convention» in der US-Hauptstadt auf. Ebenfalls dabei: der argentinische Präsident Javier Milei. Musk verkündete auf der Bühne, dieser habe nämlich ein Geschenk für ihn. Was folgte, war diese kuriose Szene:

Video: watson/lucas zollinger

Die Kettensäge soll wohl ein symbolisches Geschenk in Anlehnung an Musks Aufgabe als Chef von «DOGE» sein – mit der «Kettensäge der Bürokratie» soll er den Beamtenapparat der USA zersägen. Ins Sägeblatt der Kettensäge eingraviert ist der Slogan des libertären, ultrakonservativen Argentiniers Milei: «Viva la libertad, carajo!» (deutsch: Es lebe die Freiheit, verdammt!). Er selbst hatte die Kettensäge während seines erfolgreichen Wahlkampfs im Jahr 2023 eingesetzt – und auch er nutzte sie als ein Symbol für die tiefen Einschnitte, die er bei den Staatsausgaben des Landes vorzunehmen gedachte.

Reichster Mann der Welt spart Jobs weg

Musk hat Mileis Ideen, Auftritte und Reden in der Vergangenheit immer wieder enthusiastisch auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) geteilt. Jetzt will er es ihm gleichtun.

Am Donnerstag wurde 6000 Mitarbeitern der US-Steuerbehörde mitgeteilt, dass sie entlassen würden, sagte laut Reuters eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ebenfalls betreffen Musks Sparpläne Zehntausende andere Regierungsangestellte, darunter Bankaufsichtsbeamte, Raketenwissenschaftler und – in Anbetracht der Kettensäge fast schon zynisch – Forstarbeiter. (lzo)



