Hund stürzt 90 Meter in die Tiefe – und wird von Küstenwache gerettet

Am 14. Juni ist im «Ecola State Park» im US-Bundesstaat Oregon bei einem Spaziergang ein Schäferhund von einer Klippe rund 90 Meter – das ist etwa so hoch wie die Freiheitsstatue – in die Tiefe gestürzt.



Wie durch ein Wunder hat das Tier den Sturz überlebt, steckte aber verletzt an einem unzugänglichen Strandabschnitt von der Ortschaft Cannon Beach fest. Rettungskräfte der US-Küstenwache konnten das Tier aus den drohenden Fluten des Pazifiks retten.

Die Küstenwache wurde vom «Cannon Beach Fire Department» zur Unterstützung angefordert und rückte mit einem Jayhawk-Hubschrauber aus. Ein Rettungsschwimmer seilte sich daraus ab und näherte sich dem Tier vom Wasser aus. Dann konnte es in den Helikopter und zurück zu seinem Besitzer gebracht werden – zwischen dem Sturz und dem Wiedersehen vergingen nicht mal 90 Minuten.



Laut der Küstenwache sei der Deutsche Schäferhund trotz des Sturzes aus der grossen Höhe in einem guten Zustand gewesen und es werde erwartet, dass er seine Verletzungen überstehe. (lzo)

