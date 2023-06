Er folgte dem Ruf des Geldes und schloss sich der LIV Golf League an – Brooks Koepka darf dennoch am US Open spielen. Bild: keystone

Dicke Luft am US Open – Golfer der PGA-Tour und der Saudi-Tour treffen aufeinander

Der vor einer Woche verkündete Zusammenschluss der US PGA Tour mit dem Public Investment Fund von Saudi-Arabien (mit der rivalisierenden LIV Golf League) sorgt am US Open in Los Angeles für Gesprächsstoff und heisse Köpfe.

Der Hintergrund: In den letzten zwei Jahren stritten sich die rivalisierenden Golf-Touren PGA Tour und LIV Golf League um die besten Spieler. Mit 200 Millionen Dollar wurden der PGA Tour Stars wie Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka und Bryson DeChambeau abgeworben. Der saudi-arabische Staatsfonds, der über ein Vermögen von rund 620 Milliarden Dollar verfügt, finanzierte diesen Golf-Krieg mit über zwei Milliarden Dollar. Und die Saudis funkten der PGA Tour immer mehr ins Geschäft: 8 Turniere (von 14) der LIV League finden 2023 in den USA statt.

Die Einigung zwischen den Tours erfolgte in weniger als 50 Tagen. Am 18. April versandte James Dunne, ein Wall-Street-Dealmaker, mit Segen der US PGA Tour ein WhatsApp an Yasir Al-Rumayyan, den obersten Chef der LIV Tour. Beantwortet wurde die Kurznachricht ein paar Minuten später. Danach trafen sich die Parteien unter grösster Geheimhaltung in London, Venedig und San Francisco. Am 5. Juni wurden die gemeinsamen Erklärungen aufgesetzt.

In 48 Tagen zur Einigung

James Dunne, der Mediator, fasst die hektischen 48 Tage so zusammen: «Ich denke, dass beide Seiten den Wunsch hatten, eine Art Frieden zu schliessen. Und auf beiden Seiten wollten die Leute wirklich etwas tun, das gut für den Golfsport ist.»

Scottie Scheffler (l.) und Jon Rahm blieben der PGA Tour trotz Millionenangebote treu. Bild: keystone

Aber was ist gut? Darin sind sich die Profis noch nicht einig. Die Wiedereingliederung jener Akteure, die absprangen, viel Geld kassierten und die PGA Tour sogar mit einer Kartellklage belegten, wird Fingerspitzengefühl erfordern. Im Mittelpunkt steht dabei Jay Monahan, der Commissioner der PGA Tour. Er beaufsichtigt ab sofort auch die LIV League und entscheidet Ende Saison im November im Alleingang, ob die LIV-Turniere fortgesetzt werden oder ob die Tour eingestellt wird.

Aus dem Zusammenschluss der beiden Circuits entsteht ein neues Unternehmen mit Commissioner Monahan als CEO und Al-Rumayyan als Vorsitzendem. Die US PGA Tour ist der kontrollierende Partner des neuen Unternehmens.

Was schaut dabei für die Saudis raus? Sie werden Geld verdienen, wenn das neue gewinnorientierte Unternehmen wächst, und sie erhalten einen Platz am Tisch im neuen globalen Golf-Ökosystem. Aramco, Saudi-Arabiens staatliches Erdöl- und Erdgasunternehmen, könnte Sponsor der PGA Tour werden.

Wütende Golfer

Erst unmittelbar vor Bekanntgabe des Deals wurden die Spieler informiert. Rory McIlroy gehörte zu den Privilegierten, die morgens um 6 Uhr persönlich von Mediator Dunne kontaktiert wurden. «Rory schien erfreut darüber zu sein, dass es Frieden gibt.» McIlroy erzählte später, dass Dunne ihm gesagt habe, dass man es manchmal einfach versuchen müsse, einen Schlag 280 Meter übers Wasser ins Ziel zu bringen.

Rory McIlroy. Bild: keystone

Hingegen fordern viele Golfer den Rücktritt von Commissioner Monahan – weil die Spieler beim wichtigsten Entscheid in der Geschichte des Circuits im Unklaren gelassen wurden. Dem entgegnete Monahan, dass Vertraulichkeit bei einem derart kontroversen Deal oberstes Gebot sei. «Wir wollten alle Spieler gleich behandeln. Wir wollten nicht in die Situation kommen, dass wir es einigen Spielern sagen und anderen nicht. Wenn man es 20 oder 30 sagen würde, gäbe es keine Vertraulichkeit mehr. Die Leute hatten ihre eigenen Interessen. Einige hätten versuchen können, den Deal zum Entgleisen zu bringen.»

Die PGA-Profis sind der Meinung, dass sie Vorteile verdienen, weil sie der Tour treu geblieben sind. Allen voran die Weltklassespieler wie Jon Rahm, Scottie Scheffler oder auch McIlroy lehnten Angebote von Hunderten von Millionen Dollar der LIV-Tour ab. Sie befürchten, dass die Abtrünnigen uneingeschränkt zurückkehren dürfen und womöglich durch Kapitalbeteiligungen sogar noch am neuen Konstrukt mitverdienen.

Das US Open Das US Open findet zum ersten Mal im Los Angeles Country Club statt, und zum ersten Mal seit 1948 gastiert es im Raum Los Angeles. Die ersten Favoriten sind die Spieler, die die ersten zwei Majorturniere des Jahres für sich entschieden haben: der Spanier Jon Rahm (US Masters im April) und der Amerikaner Brooks Koepka (US PGA Championship im Mai). Koepka würde mit dem sechstem Sieg an einem Turnier auf Grand-Slam-Stufe Phil Mickelson einholen. Von allen noch aktiven Spielern wäre nur Tiger Woods (15 grosse Titel) erfolgreicher. Woods seinerseits lässt weiterhin sein verletztes rechtes Bein pflegen und kann nicht antreten.



Zu den engsten Favoriten ist einmal mehr auch der Amerikaner Scottie Scheffler zu zählen. Er führt die Weltrangliste an und ist der konstanteste Spieler der letzten zwei Jahre auf dem amerikanischen Circuit. Er würde sich seinen zweiten Majortitel nach jenem vom US Masters 2022 vollauf verdienen. (sda)​

Tiger Woods ist wegen einer Verletzung nicht dabei. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Kartellrecht

Der Commissioner muss nicht nur das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen, er muss auch noch den Deal über die Ziellinie bringen. Dem Deal drohen kartellrechtliche Schwierigkeiten. Die Herausforderung ist – und das wäre in jeder Branche so –, dass man einen Monopolisten hat (US PGA Tour) und ein Start-up als Konkurrenz. Das Start-up fängt an, eine gewisse Zugkraft zu bekommen. Dann beschliesst man: «Hey, lass uns vereinbaren, nicht zu konkurrieren und Gewinne zu teilen.» Genau das verbietet das Kartellrecht. Das US-Justizministerium hat in letzter Zeit mehrere ähnliche Fusionen (wie z.B. zwischen American Airlines und JetBlue Airways) blockiert. Es könnte noch Monate dauern, bis die Allianz unter Dach und Fach ist, wenn sie denn überhaupt genehmigt wird.

Aber – und das sagen die, die den Deal in den letzten Monaten eingefädelt haben, «wenn die Saudis langfristig mit ihrem Scheckbuch dabeibleiben, ist der Golfsport zukunftssicherer. Das Wettrüsten um die Spieler hätte die US PGA Tour gegen die LIV League irgendwann verloren. Deshalb: Zusammenzukommen, wie auch immer das am Ende aussieht, ist besser, als zu streiten und nur die Hälfte der Topspieler unter einem Dach zu haben.» (nih/sda)