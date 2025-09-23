wechselnd bewölkt11°
Videos
Video

Philipp Löpfe und Markus Somm diskutieren im TalkTäglich

Video: ch media/TeleZüri

«Drehbuch jedes autoritären Mannes»: Hier kreuzen watson-Löpfe und Markus Somm die Klingen

Am Montagabend diskutierten watson-USA-Experte, Philipp Löpfe und der Verleger sowie Chefredaktor des «Nebelspalter», Markus Somm, im «TalkTäglich» über die Abschiedsfeier von Charlie Kirk.
23.09.2025, 12:0323.09.2025, 12:03

Rund 70'000 Menschen nahmen in Arizona Abschied vom ermordeten rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk. Die Trauerfeier wirkte wie eine Mischung aus Gottesdienst und Wahlkampf – mit Feuerwerk, religiöser Symbolik und politischen Botschaften. Während Donald Trump scharf austeilte, sprach Kirks Witwe Erika über Vergebung. Im «TalkTäglich» analysierten Philipp Löpfe und Markus Somm die Inszenierung der Feier und diskutieren die enge Verflechtung von Religion und Politik.

Im Talk kamen auch die Medien und Donald Trumps Umgang mit ihnen zur Sprache. Dabei wurde unter anderem die zeitweise Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel und die 15-Milliarden-Klage gegen die «New York Times» thematisiert. In diesem Zusammenhang äusserte sich Philipp Löpfe mit deutlichen Worten:

«Das ist ein Spitzelstaat von schlimmstem Ausmass und Markus sagt, es sei doch völlig harmlos, Trump sei geplagt worden. What the fuck, das ist doch alles Blödsinn.»
Philipp Löpfe, USA-Experte watson quelle: chmedie/talktäglich

Auf die kritische Nachfrage, ob Trumps Umgang mit den Medien tatsächlich keine systematische Vorgehensweise sei, antwortete Markus Somm mit einem Vergleich zur alten US-Regierung:

«Es ist nie so systematisch und flächendeckend, wie es unter der Regierung Bidens gewesen ist.»
Markus Somm, Verleger & Chefredaktor «Nebelspalter» chmedie/talktäglich

Auf die Frage, wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickeln könnte, warnte Philipp Löpfe vor den Folgen, die rechte Kräfte aus dem aktuellen Anlass ziehen könnten. Dabei betonte er eindrücklich:

«Das ist ein Drehbuch jedes autoritären Mannes»
Philipp Löpfe, USA-Experte watson quelle: chmedie/talktäglich

Die ganze Diskussion kannst du hier anschauen:

Video: ch media/TeleZüri
Wer hat die Debatte deiner Meinung nach gewonnen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 72 Personen teilgenommen

Mehr von Philipp Löpfe:

Analyse
Trump kann Diktator nur schlecht – zum Glück
Themen
Gedenkfeier Charlie Krik
1 / 19
Gedenkfeier Charlie Krik

Elon Musk nimmt auch an der Gedenkveranstaltung, zusammen mit Matt Gaetz, der von Donald Trump kurz für sein Kabinet in Betracht gezogen wurde.
quelle: keystone / ross d. franklin
Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
