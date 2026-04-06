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Unsere Volontärin will den Chef im Badminton schlagen – es endet in einem Fluch-Feuerwerk



Sind wir mal ehrlich, wir würden es alle gerne mal machen: Den Frust am Chef offen und ehrlich auslassen. Unsere Volontärin Flavia hat es gewagt und Corsin, ihren Vorgesetzten aka Newsdesk-Chef aka Mitglied der Chefredaktion, deshalb zum Badminton-Duell herausgefordert. Spoiler: Es wird geflucht.

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Es ist der Kampf der Kämpfe. David gegen Goliath. Tellerwäscher gegen Millionär. Volontärin gegen Chefredaktionsmitglied.

Kurz vor Ende ihres Volontariats will es Flavia ein für alle mal wissen: Wer ist denn nun besser? Also so rein sportlich? Corsin prahlt stets damit, der Beste zu sein, egal ob bei der watson-Klimmzug-Challenge oder im Badminton. Fast jeden Mittag verabschiedet er sich ins Gym, um pumpen zu gehen. Die begnadete Volleyball-Spielerin Flavia hat Blut geleckt. «Jetzt zeig ich's ihm.»

Die Spielregeln sind einfach. Wir befolgen die klassischen Badminton-Regeln: Ein Spiel besteht aus zwei Gewinnsätzen, maximal also aus drei Sätzen à 21 Punkten.

Wie sich die beiden gegeneinander schlagen, siehst du im Video:

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin

Wie würdest du gegen deinen Chef abschneiden? Wärst du auch so mutig wie Flavia? Schreib es uns in die Kommentare.

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