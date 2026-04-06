freundlich15°
DE | FR
burger
Videos
Video

Badminton-Duell: Unsere Volontärin fordert Newsdesk-Chef heraus

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin

Unsere Volontärin will den Chef im Badminton schlagen – es endet in einem Fluch-Feuerwerk

Sind wir mal ehrlich, wir würden es alle gerne mal machen: Den Frust am Chef offen und ehrlich auslassen. Unsere Volontärin Flavia hat es gewagt und Corsin, ihren Vorgesetzten aka Newsdesk-Chef aka Mitglied der Chefredaktion, deshalb zum Badminton-Duell herausgefordert. Spoiler: Es wird geflucht.
06.04.2026, 20:2906.04.2026, 21:03
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Michelle Claus
Michelle Claus

Es ist der Kampf der Kämpfe. David gegen Goliath. Tellerwäscher gegen Millionär. Volontärin gegen Chefredaktionsmitglied.

Kurz vor Ende ihres Volontariats will es Flavia ein für alle mal wissen: Wer ist denn nun besser? Also so rein sportlich? Corsin prahlt stets damit, der Beste zu sein, egal ob bei der watson-Klimmzug-Challenge oder im Badminton. Fast jeden Mittag verabschiedet er sich ins Gym, um pumpen zu gehen. Die begnadete Volleyball-Spielerin Flavia hat Blut geleckt. «Jetzt zeig ich's ihm.»

Die Spielregeln sind einfach. Wir befolgen die klassischen Badminton-Regeln: Ein Spiel besteht aus zwei Gewinnsätzen, maximal also aus drei Sätzen à 21 Punkten.

Wie sich die beiden gegeneinander schlagen, siehst du im Video:

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin
Wie würdest du gegen deinen Chef abschneiden? Wärst du auch so mutig wie Flavia? Schreib es uns in die Kommentare.

Mehr Power-Videos der watson-Redaktion:

Die grosse watson-Redaktions-Klimmzug-Challenge

Video: watson/Emanuella Kälin, Amber Vetter

Aber wie kam es überhaupt zur Klimmzug-Challenge? Unsere Neujahrsvorsätze 2025 👀

Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen

Video: watson/Emanuella Kälin

Die watson-Redaktion im Filmquiz

Video: watson/Michael Shepherd

Unser Redaktor an der Männer-Messe

Video: watson/michelle claus

«Wie tausend Messerstiche» – die Redaktion testet einen Periodensimulator

Video: watson/Sabeth Vela, Aya Baalbaki
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tiere, die so unfotogen wie du sind
1 / 31
Tiere, die so unfotogen wie du sind
Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth macht eine Tattooentfernung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Erste bemannte Mondmission seit 54 Jahren – das willst du wissen
Erstmals seit über 50 Jahren sind in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) wieder Menschen in Richtung Mond abgehoben. Hier folgt für einige bereits die erste kleine Enttäuschung: Sie fliegen nur zum Mond, aber nicht auf den Mond. Trotzdem gab es eine solche Mission seit 54 Jahren nicht mehr. Sie ist die zweite Etappe im Artemis-Programm der NASA, welche die Menschheit später auch wieder auf den Mond bringen soll.
Zur Story