TiktokWrapHack – funktioniert dieser virale Sandwich-Trick wirklich?

Review

Nahtoderfahrung: Diese drei Szenen aus der SRF-Sendung gehen unter die Haut

Was passiert, wenn wir Sterben? Dieser Frage geht die SRF-Sendung «Reporter» nach. Dafür werden vier Menschen porträtiert, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Ihre Erzählungen machen nachdenklich.

Das Licht am Ende des Tunnels: Was wir uns über den Moment des Sterbens vorstellen, kommt nicht von ungefähr. Das zeigen die Geschichten von vier Personen, die in der SRF-Sendung «Reporter» am Mittwochabend ihre Nahtoderfahrung beschreiben. Drei Szenen gehen dabei besonders unter die Haut.

Ramón Gartmann war acht Jahre alt, als er aus zwölf Metern Höhe von einem Dach stürzte. Er stand bereits mit einem Fuss im Jenseits und wollte eigentlich gar nicht zurück. «Da war ein Wesen. Ich sagte …