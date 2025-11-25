Video: watson

Thomas Gottschalk – ein kurzes Worst-Of zu seinem TV-Rücktritt

Mit 74 Jahren gibt Thomas Gottschalk heute sein endgültiges TV-Aus bekannt. Während er als Politiker noch als jung und munter durchgehen würde, sieht man ihm das Alter vor der Kamera deutlich an. Nach seinem bizarren Auftritt an der Bambi-Gala am 13. November, wurde wohl auch ihm klar, dass jetzt langsam gut ist.

So kann er nun zurückblicken auf die für ihn goldenen Jahre, als er noch reden konnte, ohne vorher zu überlegen, und seine weiblichen Gäste ohne öffentliche Kritik betatschen konnte.

Hier darum noch mal ein kurzes und schmerzloses «Worst-Of» von seinen erinnerungswürdigsten Momenten.



