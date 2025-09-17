sonnig19°
In China muss man auf öffentlichem WC für WC-Papier bezahlen

Willst du Klopapier … musst du erst Werbung gucken!

17.09.2025, 19:24

Wer sich ärgert, Geld dafür zu bezahlen, um ein öffentliches Klo zu benutzen, wenn einen die Notdurft draussen überrascht, dürfte keine Freude an diesen Toiletten in China haben: Wer sich hier den Hintern abwischen möchte, muss noch einmal draufzahlen.

In einem Video, das in den chinesischen sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, dass es Klopapier hier nur gegen Bezahlung gibt. Entweder direkt (umgerechnet ca. 5 Rappen pro Papierstreifen) oder in dem man einen QR-Code scannt und sich einen Werbespot auf dem Handy bis zum Ende anschaut.

Gesichtserkennung auf dem Häuschen

Schon vor einigen Jahren hatte eine Meldung aus China die Runde gemacht, die eine weitere Massnahme zur Eindämmung des Klopapierverbrauchs behandelte. An einem Touristenhotspot in Peking bekam nur Klopapier, wer zuerst Augenkontakt mit einem Computer machte. Gemäss Angabe der Parkaufsicht war es zuvor zu exzessivem Klopapiergebrauch und sogar Diebstahl von WC-Rollen gekommen.
