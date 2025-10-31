wechselnd bewölkt14°
Annapurna-Lawine: Hier blicken Alpinisten dem Weissen Tod entgegen

Wahrer Horror: Hier rast eine gewaltige Lawine auf Bergsteiger in Nepal zu

31.10.2025, 17:2131.10.2025, 17:21

Lawinen sind so gewaltig wie gefährlich. Wie viel Kraft hinter einem solchen Abbruch steckt, zeigt ein neues Video aus Nepal. Hier kam es am 26. Oktober über dem North Annapurna Base Camp auf 4100 Metern über Meer beinahe zur Katastrophe. Im Video sind mehrere Alpinisten zu sehen, die der riesigen Schneewolke entgegensehen.

Diese rast mit ungeheurer Geschwindigkeit auf sie zu. Irgendwann realisieren sie: Die Wolke kommt nicht zum Stehen, sondern wird auch das Basecamp einhüllen. Die ersten Menschen beginnen zu rennen. Glücklicherweise gab es beim Vorfall keine Verletzten.

Den Bergsteigerinnen und Bergsteigern weht zum Schluss des Videos lediglich ein starker Wind entgegen und die Sicht wird in der Wolke drastisch reduziert.

Tödliche Besteigung

Der Annapurna ist mit 8091 Metern Höhe der 10. höchste Berg der Welt. Er wurde 1950 ein erstes Mal bestiegen und geht als erster durch Menschen bestiegener 8000er in die Geschichte ein.

Lange galt der Annapurna als Todesfalle für Alpinisten. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es allerdings viele erfolgreiche Besteigungen, wobei die Todesrate von 32 Prozent auf 20 Prozent sank. Besonders gefährlich sind hier ebensolche Lawinen. (lzo/leo)

