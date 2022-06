Video: watson/een

Mann will Video von Orang-Utan und das kriegt er…

Am Montag kletterte ein Mann über eine Absperrung im Kasang Kulim Zoo in Indonesien und näherte sich dem Käfig eines Orang-Utans. Als er zu filmen begann und seine Hände nach dem Tier ausstreckte, griff dieses durch die Gitterstäbe und packte ihn am T-Shirt. Der daraus resultierende Kampf geht in mehreren sozialen Netzwerken viral.

Der Mann blieb unverletzt und entschuldigte sich später beim Zoo für sein Verhalten.

