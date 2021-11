Video: watson/een

So reden Honigbienen miteinander, wenn Hornissen sie attackieren

Forschende des Wellesley College haben zum ersten Mal die Alarmsignale von Honigbienen dokumentiert. Das Geräusch ist rau und laut, mit Tonhöhenänderungen wie bei den panischen Rufen von Säugetieren.

Heather Mattila und ihr Team konnten die Töne bei der Untersuchung von Honigbienen in Vietnam einfangen. Sie brachten Mikrofone in den Bienenstöcken an und zeichneten über 30'000 Signale der Bienen auf.

Hier könnt ihr euch die Warntöne der Bienen anhören:

Video: watson/een

(een)

