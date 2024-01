Der neuentdeckte Dinosaurier. Bild: keystone

Ältere Schwester des T-Rex entdeckt

Forschende haben in New Mexico einen neuen Dinosaurier entdeckt. Dieser entpuppt sich als ein naher Verwandter des Tyrannosaurus rex.

Im US-Bundesstaat New Mexico haben Forschende den aktuell engsten bekannten Verwandten des Tyrannosaurus rex (umgangssprachlich «T-Rex») entdeckt. Die neuentdeckte Art wurde Tyrannosaurus mcraeensis genannt – auch bei ihm handelt es sich um einen Raubsaurier. Er lebte vor 72 Millionen Jahren, also fünf bis sieben Millionen Jahre vor dem T-Rex. Die beiden nahe verwandten Arten waren ähnlich gross, wie die Forschenden in ihrer Studie schreiben. Sie haben wohl auch ähnlich ausgesehen.

In New Mexico waren bereits vor einiger Zeit Teile eines grossen Raubsaurier-Schädels gefunden worden. Zunächst wurden diese einem Tyrannosaurus rex zugeordnet. Doch die Forschenden um Sebastian Dalman vom New Mexico Museum of Natural History and Science vermuten eine eigene Art. Es gebe nämlich kleine Unterschiede in der Anatomie verglichen mit bekannten T-Rex-Funden. Weiter sollen Analysen des umliegenden Sediments zeigen, dass die Gesteinsschicht mit einem Alter von 71 bis 73 Millionen Jahren nicht zum T-Rex passt, denn dieser lebte erst fünf bis sieben Millionen Jahre später.

Genetische Analysen zeigten, dass man den Tyrannosaurus mcraeensis durchaus als Schwester des Tyrannosaurus rex bezeichnen könne, so Dalman und sein Team in ihrer Studie. Die neu entdeckte Art müsse der engste bekannte Verwandte des T-Rex sein – die beiden Arten hätten denselben (noch unbekannten) Vorfahren.

Zähne und Kiefer des Tyrannosaurus mcraeensis. Bild: keystone

Es ist noch nicht geklärt, woher die Familie der Tyrannosauridae, zu der sowohl der T-Rex als auch die neuentdeckte Art gehören, stammt: Gewisse Paläontologen vermuten ihren Ursprung in Asien, andere in Nordamerika. Dieses sah aber damals anders aus, Forschende sprechen von Laramidia, einem länglichen Inselkontinent, der sich in der Kreidezeit vom heutigen Alaska bis zum heutigen Mexiko erstreckte. Der neue Fund könnte dabei helfen, die Frage nach dem Ursprung der Tyrannosauridae zu klären, wie Scinexx schreibt.

Dalman und sein Team sehen den Ursprung der Tyrannosauridae wegen der neusten Erkenntnisse im südlichen Laramidia.

