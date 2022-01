So wurden 21 Menschen aus einer gestrandeten Gondel gerettet

Video: watson/een

21 Menschen in Albuquerque aus einer gestrandeten Gondel gerettet

In der Silvesternacht waren in Albuquerque, New Mexico, 20 Menschen in einer Seilbahn eingeschlossen, die auf Talfahrt war. Bei den Eingeschlossenen, die 15 Stunden in der Gondel ausharren mussten, handelte es sich um Angestellte der Seilbahn und eines Restaurants auf dem Gipfel.

Die Seilbahn wurde angehalten, weil sich Eis auf den Seilen gebildet hatte und die Weiterfahrt nach unten unsicher war. Eine weitere Person, die in der zweiten Gondel eingeschlossen war, konnte ebenfalls gerettet werden.

Die Highlights der Rettungsaktion, die live auf Facebook übertragen wurde, sind im folgenden Video zu sehen.

Video: watson/een

(een)

Weitere spannende Videos:

Dramatische Rettung – Auto versinkt, doch eine Frau steckt noch fest

Video: watson

Football-Fans retten fallende Katze

Video: watson/een

Held der Arbeit – hier rettet ein US-Polizist seiner Kollegin das Leben