Gut festhalten: Sturmtief Eberhard bringt heute Böen von bis zu 140km/h



Bild: KEYSTONE

Nachdem schon die vergangenen Tage durch die Sturmtiefs Bennet und Cornelius sehr windig und teilweise stürmisch waren, bringt Sturmtief Eberhard, eingebettet in eine kräftige nordwestliche Höhenströmung am Sonntag zwar milde, aber auch feuchte Luftmassen zu uns. Ebenfalls im Gepäck ist stürmischer Wind, auf den Bergen werden erneut Orkanböen erwartet.

Heute wird es stürmisch! #Sturmtief EBERHARD zieht über Deutschland und streift mit seinem Windfeld auch die Schweiz. Im Flachland kommt es zu #Böen von 70 bis 100 km/h, auf den Bergen gibt es 100 bis 140 km/h, lokal mehr! Alle Warnungen findet ihr hier: https://t.co/EDnmmdhRFv pic.twitter.com/1hYNMeQua9 — meteocentrale.ch (@meteocentrale) 10. März 2019

Der Sonntag bringt viele Wolken und einige Regengüsse, auch am Nachmittag ist noch mit Schauern zu rechnen, wie MeteoNews berichtet. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um 1700 bis 2000 Meter. Am Nachmittag und besonders gegen Abend lässt die Schauertätigkeit aber allmählich nach, von Norden her sind auch Auflockerungen und ein paar Sonnenstrahlen möglich.

Mit Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad ist es ein sehr milder Sonntag. Mit einem zeitweise stürmischen Südwestwind mit Böen um 70 bis 90 km/h im Flachland und 100 km/h und mehr in erhöhten und exponierten Lagen dürfte Sturmtief Eberhard am Sonntag ähnliche Windspitzenbringen wie Bennet oder Cornelius.

Im Norden heute #Sturm mit #Böen im Flachland zwischen 70 - 110 km/h, in den Bergen 110 - 150 km/h. Höhepunkt des Sturms zwischen 12 und 18 Uhr. Dazu wechselnd bewölkt mit lokalen Schauern. 14 - 17 °C, im oft sonnigen Süden 18 °C. ^je pic.twitter.com/P3pJ71aE3c — SRF Meteo (@srfmeteo) 10. März 2019

Auf den Bergen werden Orkanböen von zum Teil deutlich über 120 km/h erwartet, so sind beispielsweise auf dem Säntis Böen bis etwa 150 km/h denkbar.In der Nacht auf Montag fliesst dann kältere Luft ein, die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen. Ausserdem erreicht uns Höhenkaltluft, in der Folge wird die Atmosphäre labilisiert.

bild: screenshot/srf/meteo

Der Wochenstart am Montag verläuft somit wechselhaft mit Aprilwettercharakter. Wolken, sonnige Auflockerungen und Schnee- oder Graupelschauer wechseln sich ab, zudem ist es mit maximal 5 Grad und einem mässigen bis starken Westwind ziemlich kühl. (ohe)

