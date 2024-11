EZB: Banken sollen sich für geopolitische Risiken rüsten

Mit Blick auf erhöhte geopolitische Risiken seien Extremereignisse wahrscheinlicher geworden, sagte die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank, Claudia Buch, in einer Anhörung des EU-Parlaments in Brüssel. Negative Ereignisse seien für Banken und Märkte schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren, da traditionelle Risikomodelle hierbei scheiterten. Sie wirkten sich jedoch als etwa Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationelle Risiken auf die Banken aus.

CH Media stellt Today-Portale per sofort ein

CH Media stellt die sechs regionalen Today-Portale, die sich ausschliesslich mit Werbung finanzieren, per sofort ein. Die Newsplattformen konnten die für einen kostendeckenden Betrieb erforderlichen Werbeumsätze nicht erreichen. Für die Mitarbeitenden kommt ein Sozialplan zur Anwendung.

2015 startete FM1Today als Ostschweizer Newsplattform für eine junge Zielgruppe mit Interesse an informativen und unterhaltenden regionalen Inhalten. In den Folgejahren kamen in den Regionen Zentralschweiz, Aargau, Zürich, Bern und Solothurn weitere Today-Portale hinzu. Nun stellen die sechs regionalen Newsplattformen den Betrieb aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit und fehlender Perspektive per sofort ein.