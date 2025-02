Julius Bär schlägt Noel Quinn als Verwaltungsratspräsidenten vor

Am 3. Juni will die Bank in London zudem ein Strategieupdate und damit auch neue Mittelfristziele präsentieren. Weitere Details zum Zeitpunkt und Ort wolle die Bank zeitnah kommunizieren. (dab/awp/sda)

Ferner wird auch Andrea Sambo nicht zur Wiederwahl in den VR antreten. Er wolle sich wieder dem operativen Geschäft widmen, heisst es als Begründung. Er wurde erst im Jahr 2024 in den VR gewählt. Alle anderen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Zuvor war auch schon der frühere CEO Philipp Rickenbacher in Folge der Signa-Verwicklungen zurückgetreten. Die Bank hatte dem österreichischen Investor René Benko nicht genug abgesicherte Kredite in Höhe von über 600 Millionen Franken gewährt und musste diese vollständig abschreiben.

«Seine Expertise wird eine unschätzbare Bereicherung für den Verwaltungsrat sein, da wir in eine neue Phase des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens eintreten», lässt sich Campbell-Breeden in der Mitteilung zitieren. Noel Quinn «ist ein hoch angesehener und bewährter Banker, der über ein tiefes Verständnis der globalen Finanzdienstleistungsbranche und umfangreiche Führungserfahrung verfügt», fügte der scheidende VRP Lacher hinzu.

Vorausgesetzt der Wahl würde Quinn sein Amt wegen anderer Verpflichtungen erst zum 1. Mai hin antreten, teilte die Bank am Freitagabend mit. In der Zwischenzeit werde Vize-Verwaltungsratspräsident Richard Campbell-Breeden die Amtsgeschäfte interimistisch führen.

Goldpreis steigt auf Rekord

Der Goldpreis setzt seine Rekordserie fort. Am Nachmittag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2956.19 US-Dollar (2652.45 Franken) gehandelt und damit so hoch wie noch nie.

Zuletzt hatte der Goldpreis am vergangenen Donnerstag einen Höchststand erreicht. An der Börse gehandelte und mit physischem Gold besicherte Fonds (Gold-ETFs) hatten in der vergangenen Woche die höchsten Mittelzuflüsse seit dem Jahr 2022. Steigende Sorgen angesichts der Handels- und Weltpolitik von US-Präsident Donald Trump kurbelten die Nachfrage an, hiess es am Markt.